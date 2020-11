Negativi i 200 test esaminati a San Mango d’Aquino tramite l’area drive in questa mattina

Tutti negativi i test che sono stati esaminati a San Mango d’Aquino tramite l’area drive in questa mattina.

«Una giornata importante di prevenzione per tentare di arginare il contagio e ci sentiamo particolarmente soddisfatti», sostiene l’amministrazione comunale, «desideriamo ringraziare gli operatori sanitari per la professionalità e disponibilità, i Volontari della Protezione Civile, orgoglio e vanto del nostro paese, tutti i collaboratori, per aver consentito l’ ordinato svolgimento dei tamponi rapidi effettuati»

Un ringraziamento «esteso alla popolazione scolastica e ai cittadini che si sono sottoposti allo screening. Sono stati effettuati 200 tamponi e le operazioni sono terminate con zero risultati positivi. Oggi sono stati fatti il massimo per legge dei tamponi».

Mercoledì alle 9 ci sarà un’altra giornata di tamponi in modalità “drive in” presso il piazzale antistante lo stadio Antonio Manfredi, con «l’invito ai bambini che non lo hanno effettuato oggi di arrivare la mattina».