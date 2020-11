«All’ospedale di Lamezia prima la sicurezza poi i posti Covid» sostengono Cittadinanza Attiva con Felice Lentidoro e Senza Nodi con Nadia Donato.

Da un lato si reputa «vero che la grande necessità di posti Covid fa pensare all’ospedale di Lamezia che potrebbe essere un’opportunità per tutta la Calabria», anche se a pensarlo sono al momento non gli organi preposti a decidere, dall’altro si lamenta scarsa tutela per il personale sanitario in servizio.

«Niente è cambiato in questi mesi, il centro screening non è per posti di malati Covid. Oltre a ciò, con quale personale li assistono?» si conclude, con critiche verso politici ed altri che ora si occupano del tema. A decidere saranno comunque i commissari, come già successo con il rifiuto di assistenza dei pazienti provenienti dalla Rsa di Chiaravalle in precedenza, i cui ricoveri a Catanzaro hanno portato in una struttura non di competenza dell’Asp gli infermieri e gli oss assunti a tempo determinato a riguardo.