Forze nuove per il contact tracing e manifestazione di interesse per covid hotel da parte dell’Asp di Catanzaro

Come già ufficializzato ieri dalla Regione, anche l’Asp di Catanzaro procederà a siglare incarichi di lavoro autonomo con 9 unità sanitarie e 3 unità amministrative fino al 31 gennaio, con possibile proroga in caso di prolungamento dello stato di emergenza, per cercare di ristabilire le attività di contact tracing.

Agli operatori sarà riconosciuto un compenso orario di 30 euro lordi per i medici, 26 per gli infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 15 per gli studenti e gli addetti alle attività amministrative.

La prestazione lavorativa sarà di 35 ore settimanali per il personale sanitario ed amministrativo, 20 per gli studenti.

Nel mentre si dà indirizzo per indire una manifestazione di interesse per recepire “strutture private ricettive che possano fornire adeguate soluzioni alloggiative alle persone che sulla base delle valutazioni e indicazioni dei competenti uffici dell’Asp di Catanzaro non possono essere poste in isolamento presso la propria dimora o abitazione”, non fornendo però altri particolari come il numero di posti letto e l’impegno economico in merito a questi Covid hotel.

Inoltre impegno di spesa da 25.000 euro per un sistema Poct composto da analizzatori per l’esecuzione dei parametri ematologici di base da parte dell’Asp di Catanzaro per il pronto soccorso di Lamezia Terme.