Nei calcoli forniti dall’Asp al Comune sono 206 attualmente i lametini positivi, ma manca il conto dei ricoverati

Ai dati comunicati ieri con ordinanza emessa oggi (1 donna e 3 uomini), oggi si aggiungono altri 20 nuovi positivi (2 e 2 stesso nucleo familiare, 6 uomini, 8 donne, 2 con ordinanza da pubblicare) ed 1 nuovo guarito, oltre a 3 ordinanze per 8 persone in quarantena precauzionale poiché ritenute contatti.

Nei calcoli forniti dall’Asp al Comune sono 206 attualmente positivi, ma «si è in attesa di notizie più precise richieste all’ASP in ordine all’esatto numero di residenti a Lamezia che siano attualmente ricoverati che dovrebbero comunque essere poche unità» sostiene il sindaco Paolo Mascaro, anche se già ieri erano 8 i pazienti in fase di transito dall’ospedale della piana in attesa di ricovero dove si sarebbe trovato un posto.