Lieve aumento dei positivi tra Lamezia Terme, Soveria Mannelli e Curinga

Comunicati oggi dall’Asp di Catanzaro al Comune di Lamezia Terme 2 nuovi casi di positività, 2 donne in isolamento domiciliare.

Si registrano inoltre le guarigioni di 6 persone in precedenza riscontrate positive (ordinanze del 27 e 29 ottobre), con 2 ordinanze per 5 persone in quarantena precauzionale

Al momento, dalle comunicazioni ufficiali ricevute dal Comune, in città si hanno 211 attualmente positivi, per lo più in isolamento domiciliare anche se i dati dei ricoveri non vengono più forniti nel bollettino serale del sindaco Mascaro.

Ieri erano state pubblicate ordinanze per 12 nuovi positivi (2, 3, 2, 2 stesso nucleo familiare, 2 uomini, 1 donne) ed 1 per 3 persone in quarantena precauzionale poiché ritenute contatti, tutte risalenti però a sabato.

Un nuovo caso sia a Soveria Mannelli che a Curinga (dove i positivi salgono a 10, 22 le persone in quarantena domiciliare) registrati nella giornata odierna.