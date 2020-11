L’Asp di Catanzaro alla ricerca di 2 tecnici di laboratorio e 1 professionista per il dipartimento di prevenzione

L’Asp di Catanzaro continua nella ricerca a tempo determinato di alcune figure professionali per contrastare il contagio da Covid-19, seguendo quanto autorizzato dagli ultimi firmati dall’allora commissario Cotticelli.

Mentre si è in attesa dei nuovi strumenti ed accessori necessari ad aumentare il numero di tamponi processabili presso l’ex laboratorio di microbiologia del “Giovanni Paolo II”, delle 3 figure previste a maggio è giunto solo un biologo tramite la graduatoria ancora valida di un concorso indetto dall’Asp di Crotone. Le altre 2 ora saranno reclutate tramite incarichi libero professionali per tecnici sanitari di laboratorio biomedico che avranno un contratto da 35 ore settimanali e compenso di 30 euro l’ora, con termine dell’incarico fissato al 31 gennaio salvo proroga dello stato d’emergenza.

Per quanto riguarda la fase di sorveglianza e screening, con il tracciamento dei contatti saltato per ammissione della stessa azienda sanitaria che non riesce a fornire dati certi aggiornati né ai comuni né agli utenti, l’Asp già dal 20 luglio aveva chiesto di reclutare un professionista per aiutare il dipartimento di prevenzione.

Oggi viene approvato un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa di 24 mesi, rinnovabili con un importo lordo di 1.844,58 euro, riservato ad un professionista che possegga come requisiti:

laurea magistrale a ciclo unico in uno dei profili sanitari della dirigenza non medica

abilitazione all’esercizio della professione

formazione manageriale in ambito sanitario (master, corsi di perfezionamento)

documentata esperienza nella governane dei piani regionali della prevenzione

formazione in epidemiologia dei servizi sanitari e documentata esperienza in attività epidemiologiche (sorveglianza, screening)

documentata esperienza in promozione della salute e nello sviluppo di progetti di educazione alla salute a favore di scuole e di altre agenzie sociali

documentata esperienza in azioni di coordinamento tra enti pubblici

documentata esperienza nella realizzazione di campagne di comunicazione in ambito sanitario

documentata esperienza nella gestione delle emergenze di sanità pubblica (Covid-19)

Approvato infine l’elenco dei 32 candidati idonei che hanno risposto all’avviso dinamico per il conferimento di incarichi di libero professionista indetto il 3 novembre.