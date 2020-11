Si attesta a 214 il numero degli attualmente positivi lametini, 8 nuovi casi e 5 guariti registrati oggi

I nuovi positivi odierni sono 8 (4 uomini, 2, 2, 2 stesso nucleo familiare) tutti in isolamento domiciliare, con però 5 guariti dal 22, 27 e 29 ottobre e 12 ordinanze per 21 persone in quarantena precauzionale.

Al momento, dalle comunicazioni ricevute dal Comune, a Lamezia Terme si hanno, quindi, 214 attualmente positivi, per lo più in isolamento domiciliare, mentre da giorni manca il dato da parte dell’Asp dell’esatto numero di residenti a Lamezia che siano attualmente ricoverati tra il “Giovanni Paolo II” e le altre strutture sanitarie regionali.