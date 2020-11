Pubblicate le graduatorie per i medici destinati alle 8 Usca provinciali, a tempo determinato anche altri 2 medici

Alla manifestazione di interesse indetta il 10 novembre dall’Asp di Catanzaro per dare nuove forze alle unità Unità Speciali di Continuità Assistenziale (nel lametino attive Lamezia Terme, Decollatura e recentemente San Pietro a Maida) per fronteggiare il Covid-19 hanno risposto 40 medici disoccupati residenti, 30 non residenti, 1 in specializzazione, e tra questi verranno assunti fino al 31 gennaio i “rinforzi” per le 8 postazioni previste in provincia.

Conferiti anche un incarico libero professionale per l’unico specializzato in medicina interna reputato idoneo dei 3 ad aver risposto all’avviso, così come per l’unica specializzata in geriatria, entrambi fino al termine di gennaio.

Nel mentre viene indetto un nuovo avviso pubblico per reperire a tempo determinato infermieri, avendo esaurito le graduatorie vigenti in regione e quella precedente relativa agli operatori sanitari che dovrebbero prestare servizio nelle scuole.