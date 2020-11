In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 333.246 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 340.557 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Nelle ultime 24 ore sono stati 2.954 i nuovi tamponi, su 2.847 soggetti, con 425 nuovi casi.

I casi attivi sono 9.788, con 9.317 isolati a domicilio (+411), 426 ricoverati (+11), 45 in terapia intensiva (-1), 3.447 guariti e 217 deceduti (+4).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 13.452 (+ 425 rispetto a ieri), quelle negative 319.794.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 2.982 (126 in reparto AO Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano e 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 15 in terapia intensiva, 2.816 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 811 (720 guariti, 91 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.495 (76 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.399 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 561 (513 guariti, 48 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 829 (53 in reparto; 776 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (264 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 634 (15 ricoverati, 619 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 160 (148 guariti, 12 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.491 (110 in reparto; 21 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.350 n isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.734 (1.675 guariti, 59 deceduti).

– Altra regione o stato estero: CASI ATTIVI 357 (357 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 46 ricoveri presso l’ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti.

Tra i 126 ricoverati presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 195, Catanzaro 38, Crotone 1, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 158.

Altra Regione o stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 147.