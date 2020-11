Coronavirus

A Lamezia Terme 253 gli attualmente positivi, a Curinga 106 test rapidi senza nuovi positivi

Nella città della piana conti che continuano a non tornare, emanate oggi 2 ordinanze per 7 persone in quarantena precauzionale

Più informazioni su coronavirus

coronavirus Curinga

Curinga Lamezia Terme









Comunicati oggi dall’Asp di Catanzaro al Comune di Lamezia Terme, ed ufficializzati dal sindaco, 11 nuovi casi di positività, posti in isolamento domiciliare, con anche la guarigione di 7 persone in precedenza riscontrate positive. Al momento, dalle comunicazioni ufficialmente ricevute, in Città si hanno, quindi, 253 attualmente positivi, senza aggiornamenti sul numero di ricoverati. Sull’albo pretorio i positivi lametini odierni sono però 13 (3 uomini, 2 donne, 2, 2, 2, 2 stesso nucleo), 3 guariti dal 24 e 26 ottobre, 2 ordinanze per 7 persone in quarantena precauzionale. Questo pomeriggio, sotto la supervisione del Comando di Polizia Locale e degli operatori sanitari e dei volontari della Croce Rossa, a Curinga è stato effettuato il primo ciclo di 106 tamponi rapidi tramite drive-in che non ha riscontrato nuovi positivi. Il totale dei casi attivi scende a 17, con i guariti che salgono a 4, e 13 persone in quarantena (-2).