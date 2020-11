Su 241 tamponi 19 nuovi positivi in provincia di Catanzaro refertati dal Pugliese Ciaccio

Sono 62 i nuovi positivi al Covid 19 riscontrati nei tamponi processati dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese-Ciaccio nelle ultime 24 ore e riferiti all’area centrale della Calabria.

Un numero ridotto rispetto al solito quello dei test refertati, solo 429, non solo per la concomitanza con il fine settimana ma anche perché mancano i tamponi di Crotone non inviati a causa dell’alluvione.

Dei nuovo contagi 19 si riferiscono a soggetti della provincia di Catanzaro (su 241, percentuale di positività 7.8%). Gli altri 43 (su 187 test) provenienti dal Vibonese.