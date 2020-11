Nuovo commissario alla sanità della Calabria, il nome è Narciso Mostarda

Sembrerebbe mettere tutti d’accordo il nome del nuovo commissario sulla sanità calabrese , il dottor Narciso Mostarda, sarebbe gradito al centrosinistra nazionale e centrodestra regionale e , da quanto trapela negli ultimi minuti dopo le riunioni al Governo, il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza sono orientati a chiudere l’accordo sul nome del medico laziale che attualmente dirige la Asl Roma 6.

CHI E’ NARCISO MOSTARDA

Narciso Mostarda, 58 anni, è laureato in medicina con specializzazione in neuropsichiatria infantile e management, ha prestato servizio in qualità di dirigente psichiatra alla Asl Rm/C e alla Asl di Frosinone. Nel 2009 è stato assessore del Pd nel Comune di Frosinone. Nel 2016 è stato nominato direttore generale della Asl H, la numero 6, di Roma.