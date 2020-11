Dati in miglioramento per quanto riguarda il numero dei positivi nel lametino, 219 nella città della piana

I nuovi positivi lametini comunicati oggi dal sindaco Paolo Mascaro sono 7 (1 uomo, 4 donne, 2 stesso nucleo di ieri). Comunicata, altresì, la guarigione di 20 persone in precedenza riscontrate positive, anche se online c’è una sola ordinanza relativa al 30 ottobre, con in più 3 ordinanze per 8 persone in quarantena precauzionale.

Al momento, dalle comunicazioni ufficialmente ricevute, a Lamezia Terme si hanno 219 attualmente positivi.

Numeri in miglioramento anche a Curinga, dove gli attualmente positivi scendono a 14, con 3 nuovi guariti per un totale di 8 e 9 persone in quarantena precauzionale (-1).

Continua a scendere il numero di positivi anche a Maida. Gli ultimi dati hanno riscontrato 12 guariti e nessun nuovo positivo. Il totale aggiornato è di 14 positivi al virus.