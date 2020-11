In 7 giorni una diminuzione a Lamezia Terme di 45 attualmente positivi, scendendo da 249 a 204

Comunicati oggi dall’Asp di Catanzaro al Comune di Lamezia Terme 2 nuovi casi di positività, posti in isolamento domiciliare.

Comunicata, altresì, la guarigione di 17 persone in precedenza riscontrate positive (ordinanze dal 21, 23, 24, 29, 30 ottobre), con 2 ordinanze per 4 persone in quarantena precauzionale.

Al momento, dalle comunicazioni ufficialmente ricevute, in città si hanno, quindi, 204 attualmente positivi.

I dati ufficiali forniti dal sindaco Mascaro indicano in 7 giorni una diminuzione in città di 45 attualmente positivi, scendendo da 249 a 204, ma son scomparse le distinzioni tra ricoverati e isolati a domicilio, come l’Asp non ha mai fornito un proprio bollettino per avere il totale di tamponi effettuati.