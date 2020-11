Il reparto di Neuropsichiatria infantile verrà allocato presso un’ala della Palazzina esterna all’Ospedale

L’amministrazione comunale lametina esprime soddisfazione per le risposte alle richieste effettuate dall’Amministrazione, dalla Terza Commissione Consiliare, dal Consiglio Comunale, dai genitori dei ragazzi e dalle Associazioni cittadine quali, in primis il Comitato 19 marzo, che da sempre si è battuto per questo risultato, Cittadinanza Attiva, Salviamo la Sanità del Lametino, Associazione senza nodi, Tribunale diritti del malato, Malati cronici, in riferimento all’unità di Neuropsichiatria infantile.

La neuropsichiatria infantile è una disciplina che, abbracciando campi quali la pediatria, la neurologia, la psichiatria, la riabilitazione, si occupa di bambini o adolescenti che hanno problematiche che coinvolgono il sistema nervoso con aspetti psichici e psichiatrici e deve rispondere ad un bisogno di salute molto presente in tutto il lametino, che coinvolge circa 1500 famiglie.

Un’assistenza indispensabile per i ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento in ambito scolastico (linguaggio, capacità cognitive, ecc.), difficoltà del controllo delle reazioni del proprio corpo o anche in riferimento a patologie gravi e profonde come l’autismo, la sofferenza prenatale, le paralisi prenatali infantili, i ritardi mentali e tics. Il reparto verrà allocato presso un’ala della Palazzina esterna all’Ospedale di Lamezia Terme, all’interno del perimetro ospedaliero.