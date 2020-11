Su 1.759 nuovi tamponi, con 1.545 nuovi soggetti testati, i nuovi casi sono 270, gli attivi scendono sotto 11.000

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 354.571 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 364.247 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Su 1.759 nuovi tamponi, con 1.545 nuovi soggetti testati, i nuovi casi sono 270.

I casi attivi sono 10.970, con 10.528 isolati a domicilio (-48), 400 ricoverati (-5), 42 terapie intensive (-1). I guariti diventano 5.449 (+310), i deceduti 295 (+14).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 16.714 (+270 rispetto a ieri), quelle negative 337.857.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: – Cosenza: CASI ATTIVI 4.107 (106 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano e 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 18 in terapia intensiva, 3.953 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 968 (847 guariti, 121 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.653 (72 in reparto; 14 in terapia intensiva; 1.567 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 765 (702 guariti, 63 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1025 (40 in reparto; 985 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 535 (522 guariti, 13 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 642 (16 ricoverati, 626 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 302 (282 guariti, 20 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.263 (118 in reparto; 18 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.117 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.969 (2.892 guariti, 77 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 17 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 63, Catanzaro 13, Crotone 97, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 97. Altra Regione o stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 171.