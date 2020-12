In calo la curva dei contagi nel lametino, ma non mancano i decessi

Comunicati oggi dall’Asp di Catanzaro al Comune di Lamezia Terme 5 nuovi casi di positività, posti in isolamento domiciliare (3 uomini, 2 stesso nucleo). Comunicata, altresì, la guarigione di 8 persone in precedenza riscontrate positive, con 6 ordinanze per 9 persone in quarantena precauzionale.

Al momento, dalle comunicazioni ufficialmente ricevute, in Città si hanno, quindi, 183 attualmente positivi.

A Curinga i positivi in isolamento fiduciario sono 8, 16 (+2 rispetto a ieri) quelli in quarantina domiciliare precauzionale, 1 ricoverato e 13 guariti.

A Soveria Mannelli si registra invece il decesso di una donna, ricoverata al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, per le complicanze da Covid-19. Continua intanto l’attività di screening con test rapidi a pagamento effettuato da un laboratorio privato.