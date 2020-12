La Sezione Aisf di Lamezia Terme organizza domenica una giornata informativa sulla Fibromialgia.

La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscolo-scheletrico diffuso e di affaticamento (astenia) che colpisce approssimativamente 1.5 – 2 milioni di Italiani. Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Questa condizione viene definita “sindrome” poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti (un segno è ciò che il medico trova nella visita; un sintomo è ciò che il malato riferisce al dottore).

L’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ha come mission assistere e indirizzare i pazienti che si rivolgono per consigli sul difficile percorso della diagnosi e del trattamento della Sindrome. Sviluppare e rendere esecutivi programmi dedicati al miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti da Sindrome Fibromialgica; rendere nota l’esistenza della Sindrome Fibromialgica, ancora oggi non sufficientemente conosciuta presso la Comunità Scientifica e gli Enti Pubblici; ottenere il riconoscimento di tale Sindrome e la possibilità di disporre di terapie farmacologiche tramite il Servizio Sanitario Nazionale.

I volontari della sezione Aisf di Lamezia Terme domenica dalle 9 alle 20 saranno presso il centro acquisti La Piazza (via Vittorio Bachelet, Lamezia Terme). Sarà l’occasione per sostenere le attività dell’associazione a favore dei pazienti, con i ceri natalizi Aisf “dona un contributo e accendi una luce di speranza”.