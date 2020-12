Dopo 4 anni dal decreto del commissario arrivano 5 posti letto in oncologia ed il primario va in pensione

L’ospedale di Lamezia Terme aggiunge nel reparto di oncologia 5 posti letto di degenza ordinaria, che si aggiungono ai 10 di day hospital e che consentiranno di gestire in sicurezza, con appropriatezza nella somministrazione delle terapie, i pazienti che non possono essere efficacemente curati in diverso setting assistenziale.

L’attivazione di posti letto oncologici, già prevista nel DCA 64 del 2016 di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, era stata richiesta, con contezza e con il supporto e l’indicazione di necessità e dati specifici, dalla Terza Commissione Consiliare nel documento sul rilancio della Sanità lametina, sottoposto all’attenzione della Direzione dell’ASP e della Regione ed in cui si era sottolineato l’impatto sociale ed economico delle malattie oncologiche e la necessità di rispondere efficacemente al bisogno di salute dell’hinterland lametino.

L’organizzazione della rete oncologica regionale, in cui rientrano Ospedali Hub e Spoke, deve garantire, infatti, la presa in carico e l’assistenza dei pazienti oncologici, riducendo quanto più possibile il fenomeno della migrazione sanitaria che comporta debiti rilevanti nei confronti delle altre regioni, ma ha anche elevati costi sociali per i pazienti e per le famiglie.

Il reparto di Oncologia, ove è attiva l’Unità di preparazione di Farmaci Antiblastici (UFA) e che è funzionalmente collegato al Centro Screening Oncologici, ha sinora garantito prestazioni in regime di day Hospital (ricovero diurno) o ambulatoriale. Grazie alla professionalità e competenza degli operatori, è la meta sanitaria prescelta da molti pazienti oncologici residenti al di fuori del comprensorio lametino, anche provenienti dalle province limitrofe, tanto che l’analisi dei DRG ha evidenziato che il 64% dei dimessi proviene da altre Aziende Sanitarie.

Il Primario del Reparto, Ettore Greco, andato in pensione recentemente lascia in eredità ai suoi colleghi e collaboratori, guidati ora dal primario facente funzione, Peppina Molinaro, un bagaglio di esperienza, competenza e umanità.