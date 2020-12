Mattinata di test rapidi per gli avvocati lametini, avviati anche per 2 giorni a settimana i tamponi drive in dall’Asp

Anche se né online sul sito dell’Asp di Catanzaro né all’ingresso esistono indicazioni ed informazioni, il distretto sanitario lametino ha iniziato ad effettuare i tamponi in modalità drive-in martedì e giovedì, anche se tale scelta da un lato dà una risposta alla richiesta di soggetti potenzialmente positivi o a fine isolamento, dall’altro non risolve il problema delle risposte in tempi più rapidi sui risultati.

Da par suo l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, in cofinanziamento con Cassa Forense, con il supporto logistico dell’Avis, ha tenuto oggi in Piazza della Repubblica una mattinata di screening, tramite il tampone antigenico rapido, destinata agli avvocati e i praticanti iscritti.