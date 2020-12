Sono 176 gli attualmente positivi lametini, con 6 nuovi casi ed 1 guarigione

Comunicati oggi dall’Asp di Catanzaro 6 nuovi casi di positività, posti in isolamento domiciliare, a Lamezia Terme, di cui 3 appartengono al medesimo nucleo familiare, con in più un’ordinanza per 2 persone in quarantena preventiva domiciliare.

Con la guarigione di 1 persona in precedenza riscontrata positiva, si hanno, quindi, 176 attualmente positivi.

A Curinga rimangono 7 i cittadini in isolamento fiduciario, ma salgono a 19 (+11) le quarantena domiciliari, con 1 ricoverato e 14 guariti in totale.