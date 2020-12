Con 17 nuovi positivi e 15 guariti, il conto Asp/Comune dei casi attivi lametini sale a 171

Dopo la mancanza di comunicazioni di nuovi casi di ieri, oggi l’Asp di Catanzaro ufficializza al Comune di Lamezia Terme 17 nuovi casi di positività, posti in isolamento domiciliare (coinvolti 4 nuclei familiari), con 5 ordinanze per 13 persone in quarantena precauzionale.

Data la guarigione di 15 persone in precedenza riscontrate positive, il conto totale degli attualmente positivi risale a 171 (16 i ricoverati nel Giovanni Paolo II), al netto di tutte le problematiche dei ritardi nella comunicazione dei dati, dei tamponi da effettuare, del riconoscimento di quelli privati, aspetti di competenza dell’Asp.