Ettore Greco smentisce il ruolo della politica nell’attivazione dei 5 posti letto in oncologia previsti dal 2016

In merito all’attivazione di 5 posti letto di degenza ordinaria (ricoveri h24) nel reparto di oncologia l’ex primario Ettore Greco, ora in pensione, contestualizza l’iter in un percorso diverso.

«Il progetto di istituire i posti letto di degenza ordinaria lo si trova nel Decreto n°64 del 2016 della Regione Calabria, che prevedeva la riorganizzazione della Rete Oncologica Calabrese. Erano previsti, quindi, questi 5 posti di degenza da affiancare alla Struttura già esistente di Day Hospital e Ambulatori. Le motivazioni per le quali non è stato realizzato quanto previsto, a me, risultano ignote», lamenta Greco, sottolineando che «il personale dell’U.O. si è battuto, fino allo stremo, per ottenere quanto era in programma. È qui che entra in gioco la Direzione Generale dell’Azienda che, in accordo con il Commissario Ad Acta – Cotticelli – in piena pandemia, ha deciso di avviare i lavori di ristrutturazione del reparto, incrementare il personale e predisporre tutto quanto necessario per l’attivazione dei posti letto».

Per Greco quindi «Commissioni Consiliari, Consiglieri Comunali e fantomatici Parlamentari non hanno mai preso parte attivamente a qualsiasi iniziativa volta al potenziamento dell’U.O. Nota diversa bisogna attestare alle associazioni di volontariato, che hanno sempre garantito il loro fattivo contributo, con devozione ed abnegazione, nell’interesse esclusivo del benessere dei pazienti e dei loro familiari, anche in situazioni di grosse difficoltà».

Altra precisazione è che «l’UFA (Unità di preparazione dei Farmaci Oncologici) è stata concepita e realizzata grazie alla profonda collaborazione, all’impegno ed alla elevata professionalità del Personale della Farmacia Ospedaliera diretta da Aloe».