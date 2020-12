In Calabria nel bollettino relativo al Covid-19 sono 382 i ricoverati, 27 in terapia intensiva, 9.932 in isolamento domiciliare

In Calabria nel bollettino relativo al Covid-19 sono 382 i ricoverati (-8), 27 in terapia intensiva (-5), 9.932 in isolamento domiciliare (-307), per 10.341 casi attualmente positivi.

I guariti sono 8.018 (+485), 353 i decessi (+10), con 18.712 casi totali registrati da inizio pandemia, 175 nelle ultime 24 ore.

Le persone testate sono 371.388 (+1.329) con 382.781 tamponi, 1.476 in più rispetto al bollettino di ieri.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.739 (99 in reparto AO Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 all’ospedale da campo, 14 in terapia intensiva, 4.591 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.226 (1.081 guariti, 145 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.506 (35 in reparto all’AO a Catanzaro; 16 a P.O Lamezia; 21 all’AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1.430 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.101 (1.023 guariti, 78 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 962 (35 in reparto; 927 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 899 (881 guariti, 18 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 485 (16 ricoverati, 469 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 582 (561 guariti, 21 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.449 (112 in reparto; 13 P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.315 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.359 (4.268 guariti, 91 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 200 (200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 42, Catanzaro 1, Crotone 40, Vibo Valentia 43, Reggio Calabria 49.