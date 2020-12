L’ospedale del Reventino indicato per la riabilitazione cardiologica e cura dei disturbi del comportamento alimentare

Identificato come ospedale di zona disagiata, il presidio sanitario del Reventino si merita un passaggio a sé stante nel piano degli investimenti dell’Asp di Catanzaro nel prossimo triennio, reputando che «ipotesi riorganizzative maggiormente aderenti alle oggettive capacità di risposte clinico-assistenziali ed alle tipologie e volumi di attività erogate, potrebbero consentire un più efficace utilizzo delle risorse ed un miglioramento del conto economico di presidio».

Se nel piano di investimenti triennale son previsti 8.500.000 euro per ristrutturazione ed ammodernamento, 1.500.000 per l’adeguamento antincendio e 4.526.000 per il sismico, attualmente sono 13 i posti letto per pazienti stabilizzati nell’ambito dell’emergenza Covid-19, mentre nel post pandemia il destino dell’ospedale sarà quello di essere indicato come struttura pubblica per la riabilitazione cardiologica ed anche come presidio per la diagnosi e cura dei disturbi del comportamento alimentare.

Posizione che però non viene vista di buon occhio dai referenti sul territorio. Ieri il comitato pro ospedale del Reventino lamentava il calo di accessi al presidio dovuto alle operazioni di sanificazione tra una visita e l’altra, oltre alla nota carenza di personale. «Qui se l’ospedale non funziona, i residenti, molti dei quali ultra ottantenni, devono ripiegare altrove sobbarcandosi ore di macchina, nelle strade di montagna più complicate della regione», contestava il comitato, «serve il personale, che in sostanza non sarebbe nemmeno numeroso. Il gastroenterologo anche 3 giorni a settimana com’era fino a poco tempo fa per un solo turno, un medico in laboratorio, un medico in medicina, un tecnico in cardiologia per il solo turno mattiniero, e quattro infermieri. Oltre che il ritorno della pediatra e lo scriviamo in maiuscolo, altrimenti da qui a fare un presidio attivo davanti l’ospedale non manca molto, viste le centinaia tra telefonate e appelli che riceviamo costantemente».