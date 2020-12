Più nuovi casi che guarigioni, si attesta a 163 il numero di attualmente positivi lametini nelle comunicazioni tra Asp e Comune

Comunicati oggi dall’Asp al Comune di Lamezia Terme 17 nuovi casi di positività, posti in isolamento domiciliare (5, 3 e 3 appartengono al medesimo nucleo familiare), e la guarigione di 6 persone in precedenza riscontrate positive.

Al momento, dalle comunicazioni ufficialmente ricevute, in città si hanno, quindi, 163 attualmente positivi con 4 nuove ordinanze per 9 persone in quarantena precauzionale.