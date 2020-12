L’Asp di Catanzaro cerca di correre ai ripari per non far fermare il servizio 118 in provincia. Il 22 settembre la terna commissariale aveva deliberato in 23 unità il numero di incarichi vacanti nell’emergenza sanitaria territoriale, atto che però si lamenta non sia stato poi pubblicato sul Burc dalla Regione.

Ad inizio dicembre il direttore facente funzioni della struttura complessa “sistema emergenza urgenza” palesava «le criticità del servizio determinate dalla carenza di personale sanitario» evidenziando che «la suddetta situazione potrebbe causare l’interruzione delle prestazioni e, di conseguenza, l’erogazione di un pubblico servizio» poiché «risulta difficile assicurare i regolari turni di servizio».

Nell’aggiornamento di dicembre la carenza di personale diventa così di 25 unità mediche, essendo la composizione della pianta organica del Seu 118 composta da:

centrale operativa 8 medici e 1 direttore facente funzioni

postazione emergenza territoriale 84 medici

punti di primo intervento /h12) 3 medici

Attualmente in servizio si hanno 40 medici convenzionati a tempo determinato, 9 medici convenzionati a tempo determinato, 21 dirigenti medici e 1 dirigente medico direttore facente funzioni.

Si ritiene così, «nelle more della pubblicazione delle zone carenti da parte dell’Organo Regionale e della riorganizzazione dell’intero settore 118», di dare mandato all’unità organizzativa complessa delle risorse umane per indire un nuovo avviso per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il personale convenzionato, previa attivazione della graduatoria aziendale di disponibilità, ed un nuovo avviso per il ruolo di dirigente medico.

Poco più un mese di contratto, salvo proroghe dello stato di emergenza nazionale, invece per i 24 oss che saranno assunti a tempo determinato, per le esigenze legate alla pandemia in atto, utilizzando la graduatoria concorsuale vigente dell’Asp di Vibo Valentia.

Saranno invece 8 gli infermieri che avranno un contratto semestrale, essendo 34 dei 42 posti previsti nel piano assunzionale 2020 coperti tramite stabilizzazione dei precari e assunzioni dalle graduatorie dei concorsi effettuati dalle aziende ospedaliere Pigliese Ciaccio e di Cosenza.

I nuovi incarichi a tempo determinato andranno così nuovamente a scegliere dalla graduatoria del concorso effettuato dall’azienda catanzarese.