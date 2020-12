Coronavirus

A Lamezia Terme 146 attualmente positivi, con 14 ricoverati in reparto al Giovanni Paolo II

Non comunicati oggi dall’Asp nuovi casi di positività in città, dove si registra la guarigione di 8 persone in precedenza riscontrate positive.

Non comunicati oggi dall’Asp nuovi casi di positività a Lamezia Terme, dove si registra la guarigione di 8 persone in precedenza riscontrate positive. Al momento, dalle comunicazioni ufficialmente ricevute, in Città si hanno, quindi, 146 attualmente positivi, con 14 ricoverati in reparto al Giovanni Paolo II. «Da domani la Calabria sarà zona gialla e sarà importante rispettare le prescrizioni imposte ed in particolare la distanza interpersonale di un metro, l’uso della mascherina ed il lavarsi spesso le mani» incalza Paolo Mascaro dalla propria pagina Facebook.