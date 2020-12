Diretta online per il Leo Club Lamezia Valle del Savuto in merito all’impatto della pandemia sugli stili di vita

Domenica 6 dicembre 2020, alle 20:30 in diretta Facebook sulla pagina del Leo Club Lamezia Valle del Savuto, si è tenuto un incontro per discutere, insieme a dei professionisti, di problemi che accomunano tutti in questo periodo, anche a livello sociale, e per promuovere un migliore stile di vita.

A sposare tale iniziativa: Letizia Foti, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva; Luigi Raffaini, psichiatra; Martina Di Cello, dietista e fisioterapista. Sono state toccate le problematiche relative ai bambini, adolescenti e adulti trattando anche le difficoltà più comuni che spesso si sottovalutano. Inoltre, è stato posto l’accento anche su una tematica delicata ed importante come quella dei disturbi alimentari e dell’alimentazione sana in tempo di pandemia. Gli esperti hanno colto l’occasione per dare consigli su come affrontare tali difficoltà, attraverso una visione umanistica e professionale.

Per Letizia Foti «un risvolto positivo alla situazione pandemica che stiamo vivendo potrebbe essere quello che, parallelamente all’aumento della patologia tra gli adolescenti, è aumentata anche la richiesta d’aiuto, secondo me dipesa dal fatto che, durante la quarantena, per la prima volta contrariamente a quello a cui eravamo abituati (la cultura del fare) abbiamo potuto fermarci, riflettere su noi stessi e ascoltarci».

Martina Di Cello rimarca come «iniziative come questa, soprattutto ora, rivestono una profonda importanza, perché rappresentano l’unico modo che abbiamo per aiutare le persone in questo particolare periodo. La quarantena ed il lockdown hanno cambiato notevolmente le nostre abitudini costringendoci a riadattare il nostro stile di vita in modo del tutto nuovo. Tutto questo, purtroppo, ha avuto un impatto fortemente negativo sulle abitudini alimentari che ha riguardato tutte le fasce d’età, dai bambini fino agli adulti! Quello che ho potuto notare nella mia esperienza in ambulatorio una volta finita la quarantena, è che quasi tutti i pazienti (grandi e piccoli) hanno modificato in peggio le loro abitudini alimentari, registrando non solo un aumento di peso, ma soprattutto un peggioramento di valori che è fondamentale mantenere nella norma come glicemia, trigliceridi e colesterolo».

Ligi Raffaini, ponendosi da un punto di vista professionale, ha spiegato quanto sia difficile per ogni individuo adeguarsi alle nuove condizioni di vita imposte dalla pandemia, ma soprattutto interrogarsi sul senso del proprio operare. Solo accettando la sfida della realtà, la propria strada, è facile da trovare. Ha, inoltre, ribadito quanto il telefono sia stato un mezzo quasi antico ma altrettanto innovativo per accorciare le distanze fra le persone.

Buona riuscita del service per il Presidente del Leo Club Lamezia Valle del Savuto, Attilio Gatto: «sono molto contento di aver progettato questo service insieme ai soci del club e del successo che ha riscontrato. La quarantena e lockdown hanno modificato letteralmente il modo di vivere e di gioire di ogni persona. Pensare al futuro in modo diverso da come siamo storicamente abituati è una grande sfida per l’intera umanità. Un cambiamento drammatico e repentino di atteggiamenti e abitudini che ha creato e sta creando non pochi problemi economici e sociali delle famiglie. In questo contesto ci siamo inseriti per essere vicino quanto più possibile alle persone, discutendo di diete, rapporti tra persone singole e di famiglia allo scopo di contribuire ad affievolire le difficoltà e trarre vantaggio dai temi discussi. Per questo invito tutti a visionare il progetto appositamente registrato nei nostri canali social. Ringrazio a nome di tutto il club gli spettatori che hanno seguito con attenzione il convegno e i professionisti per aver sposato il progetto»