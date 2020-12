In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 387.987 soggetti (+2211) per un totale di tamponi eseguiti 401.854 (+2354, allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 20.137 (+175 rispetto a ieri), quelle negative 367.850.

I ricoverati sono 335 (-11), 21 in terapia intensiva, 8.766 (-189) in isolamento domiciliare per un totale di 9.122 casi attivi (-200), a fronte di 10.616 guariti (+372), 399 deceduti

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.621 (84 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 4.488 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.789 (1.618 guariti, 171 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.397 (22 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 18 in reparto al presidio ospedaliero di Lamezia Terme; 10 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.344 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.421 (1341 guariti, 80 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 737 (37 in reparto; 700 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.291 (1.267 guariti, 24 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 293 (12 ricoverati, 281 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 858 (833 guariti, 25 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.920 (97 in reparto; 15 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.799 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.452 (5.353 guariti, 99 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 154 (154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 14, Catanzaro 58, Crotone 1, Vibo Valentia 11, Reggio Calabria 91.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 651.