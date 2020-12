Nell’ultimo bollettino da sindaco di Mascaro 152 i lametini attualmente positivi

Ultimo bollettino Covid-19 da sindaco prima della sospensione per Paolo Mascaro, che lascia al commissario inviato oggi dalla Prefettura un conto di 152 lametini attualmente positivi.

Sono stati comunicati oggi dall’ASP 5 nuovi casi di positività (di cui 2 appartengono al medesimo nucleo familiare) e la guarigione di 12 persone in precedenza riscontrate positive.

«Basandosi i presenti comunicati sui dati ufficiali forniti dall’Asp al Sindaco, stante la momentanea sospensione dalle funzioni, non mi è purtroppo più possibile ricevere i detti dati e non potrò quindi aggiornare ulteriormente gli stessi» spiega il primo cittadino come momentaneo commiato, dopo aver oggi firmato 3 ordinanze per 9 persone in quarantena precauzionale.

Da domani il compito sarà di Giuseppe Priolo.

Buone nuove anche da Soveria Mannelli, dove si registrano ufficialmente 11 guariti nelle ultime 24 ore,