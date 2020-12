Sui tamponi da processare nell’ospedale lametino ritardi anche sulla fase gestionale e operativa

Avviate da luglio anche all’interno dell’ospedale lametino, procedono ancora non sui ritmi celeri auspicati i risultati dei tamponi per verificare la positività al Covid-19 sui cittadini. Prima il problema dei macchinari e dei relativi materiali a servizio (reagenti, tamponi, etc), poi quello del personale, e se il primo ambito è stato recentemente affrontato con un altro macchinario affiancato con un affitto semestrale, sul secondo oltre alle dichiarazioni di intenti si è ancora nella fase burocratica.

Il 14 dicembre si è riunita la commissione per giudicare le candidature giunte per il conferimento di incarichi libero professionali fino al 31 gennaio (ma probabile si vada incontro a proroghe essendo tale decisione collegata allo stato di emergenza) per quanto riguarda i tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

Sono state 16 le istante giunte entro l’11 dicembre (l’avviso era del 16 novembre), con solo però 8 professionisti ammessi su 2 posti di tecnico ricercati per il laboratorio lametino.

Altro aspetto è quello amministrativo e dell’accreditamento dello stesso che, nonostante le attività partite al piccolo trotto da luglio, solo ora viene inquadrato ufficialmente.

Ieri la terna commissariale che fino a marzo guiderà l’Asp di Catanzaro ha infatti approvato «l’adozione del codice Covid19.01 per la prestazione Sars-Cov_2_Analisi_Qualitativa_Sars-CoV_2Rna» per una tariffa di 61,03 euro, più 2,58 euro di prelievo microbiologico, che saranno a carico dell’Asp nei casi richiesti dal Dipartimento di Prevenzione nell’ambito dell’attività ricompresa tra le misure finalizzate alla prevenzione e gestione dell’emergenza pandemica, a carico del cittadino nei casi non segnalati dall’ufficio dell’Asp.

Ciò comporta che, da un punto di vista formale, la stessa terna commissariale delibera di trasmettere solo a metà dicembre tale atto permettendo al dipartimento di prevenzione o ai singoli cittadini di poter prenotare la prestazione tramite Cup «per lo scopo di alimentare il flusso necessario alla rendicontazione». Non ben chiaro come si agirà per tutti quelli precedenti a questo punto.