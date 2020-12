In Calabria sono 287 i ricoverati con sintomi (-3), 22 persone in terapia intensiva (+1) e 8.160 in isolamento domiciliare (-36)

In Calabria sono 287 i ricoverati con sintomi (-3 rispetto a ieri), con 22 persone in terapia intensiva (2 gli ingressi odierni, + 1 il totale nelle ultime 24 ore) e 8.160 in isolamento domiciliare (-36), per un totale di attualmente positivi di 8.469.

I guariti sono 12.260 (+261), con 422 decessi (+1).

I casi totali salgono così a 21.151 (+224), con 399.378 persone testate con 414.398 tamponi (+1.926).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4509 (66 in reparto AO Cosenza; 9 in reparto al presidio di Rossano e 15 al presidio ospedaliero di Cetraro; 4 ad Acri e 4 in Ospedale da campo 11 in terapia intensiva, 4400 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2138 (1958 guariti, 180 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1309 (41 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1264 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1672 (1590 guariti, 82 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 583 (38 in reparto; 545 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1530 (1500 guariti, 30 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 264 (11 ricoverati, 253 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 957 (931 guariti, 26 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1650 (86 in reparto; 13 P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1544 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6181 (6077 guariti, 104 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 154 (154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti).

I casi per provincia di oggi sono: Cosenza 37, Catanzaro 33, Crotone 6, Vibo 1, Reggio Calabria 147.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.785.