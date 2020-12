Casi Covid da confermare tra il personale ed un infettivologo infartuato nel reparto lametino dedicato alla pandemia

Se nessuno ha ancora espresso giudizi sulla perdita di esercizio di 22.028.183,46 euro prevista dall’Asp di Catanzaro per il 2021, l’Associazione Senza Nodi sostiene che nel reparto Covid dell’ospedale lametino ad ammalarsi siano anche gli operatori sanitari, oltre ai 19 ricoverati presenti fino a ieri.

«Mentre il responsabile del reparto Medicina Covid, Gerardo Mancuso, chiede più personale per poter sostenere la buona attività di tutto l’ospedale, ma in particole proprio del reparto Medicina Covid, accade che la situazione precipita», lamenta a nome dell’associazione Nadia Donato, «ieri nel pomeriggio si apprende che 6 infermieri del reparto Covid al controllo risultano positivi asintomatici, ed un medico infettivologo (al quale facciamo i nostri più sentiti auguri per la sua salute) viene ricoverato d’urgenza al Pugliese per un infarto. Allora, oggi, con quale personale sta lavorando il Medicina Covid di Lamezia Terme? Tra l’altro si attendono i risultati di altri 10 tamponi».

Con una terna commissariale in carica fino a marzo per quanto riguarda l’Asp di Catanzaro, ed un commissario ad acta con poteri per almeno 2 anni, la Donato fa appello alla politica e a chi amministra poiché «è necessario che entro oggi si risolva il problema del personale mancante per l’emergenza dovuta ai contagi, ma è necessario che il problema si risolva una volta per tutte senza dovere correre sempre ai ripari difronte ad una situazione che precipita. Sappiamo che dall’ospedale hanno già esposto il problema ai commissari e alla direzione sanitaria, ci auguriamo che si risponda con urgenza e una volta per tutte».