Sono 292 i ricoverati calabresi per Covid-19, con 23 in terapia intensiva e 8.156 in isolamento domiciliare

Sono 292 i ricoverati calabresi per Covid-19 (-8 rispetto a ieri), con 23 in terapia intensiva (+1) e 8.156 in isolamento domiciliare (+157), per un totale di 8.471 (+150) casi attivi.

I guariti diventano 12.588 (+77), i deceduti 434 (+5), con 21.493 casi totali da inizio pandemia.

I nuovi casi sono 232, con 402.647 persone testate (+1917) e 418.640 tamponi, 2.845 nelle ultime 24 ore.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.425 (62 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 al presidio di Acri, 8 all’ospedale da campo, 11 in terapia intensiva, 4.317 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.275 (2.086 guariti, 189 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.323 (42 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.277 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.689 (1.611 guariti, 78 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 482 (34 in reparto; 448 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.647 (1.613 guariti, 34 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 219 (12 ricoverati, 207 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.024 (997 guariti, 27 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.868 (93 in reparto; 14 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.753 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.183 (6.077 guariti, 106 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 154 (154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti).

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1976 .

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 29, Catanzaro 29, Crotone 2, Vibo 6, Reggio Calabria 166.