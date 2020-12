Su 1.512 tamponi 237 nuovi positivi, i casi attivi sono 8.561

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 411.213 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 429.174 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). I nuovi tamponi sono 1.512, su 1.413 soggetti.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 22.515 (+237 rispetto a ieri), quelle negative 388.698.

I casi attivi in isolamento domiciliare diventano 8.280 (+42), 263 i ricoverati (-7), 18 le terapie intensive (-3), i guariti 13.507 (+199), 447 (+6).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.443 (59 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 al presidio di Ari; 9 all’ospedale da campo; 8 in terapia intensiva, 4348 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.436 (2241 guariti, 195 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.430 (12 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 al presidio di Lamezia Terme; 7 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1396 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.771 (1692 guariti, 79 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 449 (26 in reparto; 423 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.734 (1700 guariti, 34 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 329 (16 ricoverati, 313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.061 (1034 guariti, 27 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.756 (93 in reparto; 12 P.O di Gioia Tauro; 5 in terapia intensiva; 1646 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.748 (6636 guariti, 112 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 154 (154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 24; Catanzaro 24; Crotone 37; Vibo Valentia 32; Reggio Calabria 120.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 172.