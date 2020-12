Al via anche da Catanzaro il Vday. All’ospedale Pugliese-Ciaccio sono 30 tra infermieri e medici i soggetti che riceveranno questa mattina il vaccino anticovid 19 della Pfizer Biontech approvato nei giorni scorsi e giunto ieri notte all’aeroporto di Lamezia Terme.

Tra i primi vaccinati, dopo che le dosi dell’antidoto saranno giunte dal Policlinico di località Germaneto punto di smistamento locale dove saranno anche eseguite altre vaccinazioni, ci saranno il primario del reparto di Malattie Infettive Lucio Cosco e l’infermiera Maria Ponzio.

Foto 3 di 3





Nella foto il personale infermieristico e medico pronto per effettuare le operazioni. Al termine della mattinata palloncini bianchi (foto) saranno liberati in cielo in memoria delle vittime del Coronavirus.

Il 26 dicembre 9.750 dosi del vaccino Pfizer-Biontech sono arrivate dal Belgio all’ospedale Spallanzani di Roma, Da qui, per consentire all’intero Paese di partecipare al Vaccine day europeo, l’esercito le ha prelevate per distribuirle in tutte le altre Regioni.

Le successive dosi di Pfizer, così come previsto dal Piano Vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati dalla Struttura commissariale in accordo con le Regioni.

Come ricordato dal ministero in una nota, infatti, le dosi di vaccino consegnate a tutti i Paesi europei per il 27 dicembre sono in numero “simbolico”. La distribuzione vera e propria inizierà dalla settimana che inizia il 28 dicembre e all’Italia arriveranno circa 470.000 dosi ogni settimana, con priorità nella prima fase ad operatori sanitari e sociosanitari, residenti e personale delle Rsa per anziani.

Il coordinamento delle attività relative alla campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 a livello territoriale è affidato ai Servizi preposti al coordinamento delle attività vaccinali regionali (Dipartimenti di Prevenzione). Il vaccino è indicato a partire dai 16 anni età, viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo di due dosi (da 0,3 mL ciascuna) a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra. I soggetti vaccinati potrebbero non essere completamente protetti fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino.