Oggi nella giornata del “Vaccine day” anche la Calabria con i suoi sanitari ha risposto positivamente: 30 addetti tra medici ed infermieri dei presidi Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli si sono recati al policlinico universitario di Germaneto per la vaccinazione.

Il vaccino arrivato a Natale dalla casa madre belga è stato consegnato in Italia allo Spallanzani e da ieri sera è stato consegnato con aerei e mezzi scortati dalle forze armate alle hub sul territorio nazionale in numero di 9750 dosi suddivise in proporzione alla popolazione.