Autorizzato dalla terna commissariale che guida l’Asp di Catanzaro l’acquisto di 3 ambulanze di soccorso avanzato tipo A1 e 4 automediche per il 118, mezzi necessari per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, tramite procedura negoziata sul portale potenziamento Rete Covid 19 di Invitalia.

Il corso delle 3 ambulanze, pari a 201.197,67 euro, sarà coperto da un finanziamento regionale risalente a giugno, mentre i 200.000 euro per le automediche andranno a copertura con risorse di bilancio aziendale.

A settembre si era optato per la strada del noleggio triennale di 4 automediche attrezzate, ma la gara era andata deserta, mentre a novembre il commissario ad acta aveva individuato un elenco di fornitori sia per gli acquisti di attrezzature e strumenti legati all’allestimento di posti letto in terapia intensive e semi-intensive, che per l’acquisto di automediche e ambulanze.