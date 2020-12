Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha comunicato oggi 1 nuovo caso di positività a Platania.

Si tratta di una persona appartenente a nucleo familiare diverso da quelli in cui si sono registrati casi nei giorni scorsi. Il soggetto interessato, comunque, si trovava già in isolamento fiduciario, perché risultato positivo al test rapido antigenico eseguito da questo Comune, che si è fornito appositamente di tamponi con l’obiettivo di tracciare immediatamente i positivi ed isolarli.

Il Sindaco ha formalmente disposto la prescritta quarantena per il soggetto in questione e per 2 suoi “contatti stretti”.

I positivi totali dall’inizio della pandemia diventano così 16, con 3 gli attuali, 12 i guariti, 1 decesso.