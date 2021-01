Nuovi 24 positivi in provincia su 159 tamponi esaminati dal Pugliese Ciaccio

Sono 187 i tamponi eseguiti oggi per l’area centrale della Calabria dall’ospedale Pugliese Ciaccio. I nuovi positivi sono 34 (24 nel Catanzarese e 10 nel Vibonese).

Eseguiti 159 test per Catanzaro e provincia (H 106, Territorio 51, Operatori 2, Rientri 0); 28 per quella di Vibo (H 0, Territorio 28, Operatori 0, Rientri 0). Inoltre sono 9 i noti positivi: 7 per il Catanzarese, e 2 per il Vibonese. Negativi 144.