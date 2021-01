Martedì la Befana della Biodiversità arriva fuori dal reparto di pediatria del Giovanni Paolo II

Anche quest’anno i Carabinieri organizzeranno “La Befana della Biodiversità”, un evento speciale di educazione ambientale e solidarietà, a favore dei piccoli degenti del reparto di pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, diretto con passione da Mimma Caloiero.

L’emergenza sanitaria in corso, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi 3 anni, non permetterà un incontro “fisico” all’interno del reparto ma, al contempo, non impedirà di inviare un chiaro messaggio di calore e vicinanza dell’Arma.

I Carabinieri del Reparto Tutela Biodiversità di Catanzaro e del Gruppo di Lamezia Terme, con la collaborazione e supporto dei Dirigenti del Presidio Ospedaliero, “adotteranno” simbolicamente il reparto di pediatria incontrando i medici, il personale sanitario e i genitori dei piccoli per ringraziarli e sostenerli nella loro opera quotidiana.

Nella circostanza, saranno consegnati doni e materiale educativo per continuare il percorso di cultura e sensibilizzazione alla convivenza civile e al rispetto dell’ambiente, promuovendo la conoscenza e l’amore per la natura e la biodiversità.

L’incontro avrà luogo il 5 gennaio, alle 11, nella zona antistante l’ingresso principale dell’Ospedale lametino.