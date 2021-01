Sono 286 gli attualmente positivi lametini, 20 in più negli ultimi 2 giorni con 7 guariti e 11 persone in quarantena

I nuovi positivi lametini odierni sono 20 (7 uomini, 2 donne, 3 nuclei familiari), con 7 guariti e 6 ordinanze per 11 persone in quarantena precauzionale.

Sono così 286 gli attualmente positivi in città, con 3 persone ancora ricoverate nel reparto Covid del Giovanni Paolo II, in cui procede anche la campagna di vaccinazione del personale (attualmente la prima dose sarebbe stata iniettata ad oltre un centinaio di dipendenti, ma nel report ufficiale nazionale il presidio lametino non compare come punto di somministrazione a sè stante, dipendendo dai due di Catanzaro).