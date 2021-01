Calabria verso i 10.000 casi attivi, 295 i nuovi positivi su 2.886 tamponi nell’ultimo giorno

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 456.760 soggetti (+2.690) per un totale di tamponi eseguiti 478.918 (2.886, compresi 60 tamponi processati con test antigenico rapido). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 28.722 (+295 rispetto a ieri), quelle negative 427.978.

I casi attivi sono 9.990, di cui 9.672 isolati a domicilio (+174), 291 ricoverati (+6), 27 in terapia intensiva. I guariti salgono di 113 unità (18.200), i decessi di 2 (532).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.051 (66 in reparto AO di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 16 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 all’Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3.932 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.245 (4017 guariti, 228 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.859 (30 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all’AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.794 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.361 (2.280 guariti, 81 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 425 (22 in reparto; 403 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.055 (2.016 guariti, 39 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.095 (17 ricoverati, 1.078 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.377 (1.345 guariti, 32 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.467 (82 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 4 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.428 (8.276 guariti, 152 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 56, Catanzaro 58, Crotone 14, Vibo Valentia 7, Reggio Calabria 160, Altra Regione o Stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 140.