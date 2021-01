Su 1.564 tamponi 255 positivi in più, aumentano i ricoverati (+22), con 4 decessi e 271 guarigioni

In Calabria si registrano attualmente 312 ricoverati (+22), 24 in terapia intensiva (-1), 9.877 in isolamento domiciliare (-41), per un totale di 10.213 casi attivi (-20). I guariti diventano 18.576 (+271), i decessi 539 (+4).

I casi identificati con test molecolare sono 29.327, 1 con test antigenico rapido, per un totale di 29.328, 255 in più rispetto al dato di ieri.

Le persone totali testate da inizio pandemia sono 460.266, con 482.892 test molecolari e 139 antigenici rapidi, per un totale di 483.031 test, 1.564 nelle ultime 24 ore.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.220 (68 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 16 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all’Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 4.088 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.301 (4.071 guariti, 230 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.900 (33 in reparto AO di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 26 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva, 1.830 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.406 (2.323 guariti, 83 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 419 (21 in reparto; 398 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.087 (2.048 guariti, 39 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.051 (20 ricoverati, 1.031 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.449 (1.417 guariti, 32 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.531 (83 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 3 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2.438 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.606 (8.451 guariti, 155 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 107, Catanzaro 22, Crotone 15, Vibo Valentia 8, Reggio Calabria 104,