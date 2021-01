Dal Pugliese Ciaccio eseguiti 502 tamponi con 35 nuovi positivi per la provincia di Catanzaro

Sono stati eseguiti 803 test molecolari da parte dei laboratori del Pugliese Ciaccio per quanto riguarda l’area centrale calabrese.

Eseguiti per Catanzaro e provincia 502 test (H 161, Territorio 264, Operatori 76, Rientri 1), per Crotone 141 (H 0, Territorio 141, Operatori 0, Rientri 0); per il Vibonese 160 (H 1, Territorio 159, Operatori 1, Rientri 0).

I nuovi positivi sono 73 (35 nel Catanzarese, 20 nel Crotonese e 18 nel Vibonese). Inoltre sono 134 i noti positivi: 33 per il Catanzarese, 38 per l’area di Crotone e 63 per il Vibonese.

I test Antigenici rapidi immunocromatografici totali sono stati 112 con nessun positivo.