Odontoiatri di Catanzaro lamentano l’esclusione dal piano vaccinale in questa prima fase

A seguito della riunione avvenuta tra la Commissione Albo Odontoiatri della provincia di Catanzaro e l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani Sezione di Catanzaro, “spiace dover constatare, in merito alla campagna vaccinale anti Covid 19, che la mancanza di programmazione regionale, o nella migliore delle ipotesi, un ritardo della stessa, ha partorito “figli e figliastri”. Su un argomento come quello della tutela della salute ciò è inaccettabile. I 200 titolari di studi odontoiatrici della provincia di Catanzaro ed i loro 400 dipendenti sono ad oggi, incomprensibilmente, rimasti esclusi dalla vaccinazione, al contrario di quanto sta avvenendo ai colleghi delle altre province calabresi ed a coloro i quali lavorano nel settore pubblico”.

“Risulta, poi, molto difficile – si legge nella nota – comprendere la priorità per cui sia stato sottoposto a vaccinazione anche il personale non sanitario dipendente di strutture sanitarie pubbliche. Purtroppo, ad oggi, assistiamo ad un tragico immobilismo: chi ha la responsabilità del piano vaccinale nella nostra regione, da settimane, non risponde alle nostre legittime richieste e questo silenzio rischia di trasformarsi in un massacro professionale per tutti i sanitari privati. Ogni giorno di ritardo è un rischio enorme per una categoria che è davvero in prima linea. Oltre il danno, poi, la beffa: va ricordato che, come odontoiatri, in quanto datori di lavoro dei nostri collaboratori di studio, abbiamo la responsabilità della salute dei nostri dipendenti. Se ci saranno dei danni derivanti da questi ritardi o dalle mancate vaccinazioni, è evidente che gli stessi saranno da imputare alle autorità preposte”.