L’Associazione Senza Nodi rammenta in merito alla situazione dei tamponi lametini le diverse competenze

L’Associazione Senza Nodi rammenta in merito alla situazione dei tamponi lametini che «più volte ci siamo rivolti ai medici del Dipartimento di Prevenzione e abbiamo sempre avuto risposte veloci ad ogni richiesta d’informazione o di aiuto. In ogni caso, riteniamo che possa essere veramente utile specificare alcune cose e fornire ulteriori informazioni, perché in questo momento sono in tanti, tra famiglie e singole persone, a trovarsi in difficoltà e ad avere bisogno anche di semplici indicazioni».

Si sottolinea così che «il Dipartimento di Prevenzione ASP Catanzaro comprende più servizi, quindi, specifichiamo che ad occuparsi dei tamponi nel Distretto di Prevenzione è l’ U. O. di Igiene e Sanità Pubblica, che gestisce la governance, mentre l’ADI, che non è Dipartimento di Prevenzione ma è in seno al Distretto Socio Sanitario afferente al Dipartimento Cure Primarie, si occupa dell’effettuazione dei tamponi e della consegna ai Laboratori di Microbiologia degli Ospedali di Lamezia Terme e del Pugliese – Ciaccio, deputati a processare i tamponi».

Si contesta che «a volte capita che a seguito di disguidi o di ritardi si punti il dito contro chi non ha responsabilità e forse queste precisazioni posso chiarire ciò che accade nel momento in cui ci si rivolge all’Asp, quindi l’iter che ne consegue. Ci auguriamo, in ogni caso che questi servizi vengano potenziati, la carenza di personale è ciò che più di ogni altra cosa sta penalizzando l’assistenza ai cittadini e sta creando difficoltà a chi deve dare risposte».