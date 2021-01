Situazione contagi in generale miglioramento nel lametino

Dai tamponi molecolari effettuati fino a stamattina a Maida il totale dei positivi sale a 10 persone, tutte concentrate a Maida capoluogo. Dei 6 nuovi positivi accertati tra la giornata di ieri e oggi, 3 sono persone che erano già state poste in quarantena nei giorni scorsi, mentre per i nuovi positivi è stato effettuato uno screening sui contatti stretti non riscontrando altre positività.

Nella giornata di ieri è stato avviato nelle RSA che operano a Maida il primo ciclo di vaccinazione anticovid per gli ospiti anziani, dopo che i sanitari erano stati vaccinati la scorsa settimana.

A Curinga gli attualmente positivi diventano 3, con 2 guariti rispetto a ieri, ed 1 sola persona in quarantena precauzionale.

Un nuovo positivo anche a Soveria Mannelli, mentre San Pietro a Maida ha azzerato il numero dei propri dopo il picco di 60 precedente.

Giornata interlocutoria per Lamezia Terme, con l’Asp di Catanzaro a non comunicare nuovi positivi questa mattina e gli attualmente positivi a scendere a 277.