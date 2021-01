Coronavirus

Su 2.435 tamponi 302 nuovi casi in Calabria, con 593 guariti e 4 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 273 i ricoverati (-1), 21 in terapia intensiva (-1), 8.784 in isolamento domiciliare (-293), per un totale di 9.078 casi attivi.

Nel bollettino odierno della Regione Calabria sono 273 i ricoverati (-1), 21 in terapia intensiva (-1), 8.784 in isolamento domiciliare (-293), per un totale di 9.078 casi attivi. Il totale dei guariti è di 22.416 (+593), 582 i decessi (+4). I casi identificati tramite test molecolare sono 32.070, 6 con test antigenico rapido, per un totale di 32.076 casi (+302 rispetto a ieri). Le persone testate sono state da inizio pandemia 482.810, 507.565 i test molecolari, 1.799 test antigenici rapidi, per un totale di 509.364 tamponi (2.435 nelle ultime 24 ore)